«Франк, ты мне нужен». Хави лично убедил Кессье перейти в «Барсу» в телефонном разговоре

Стало известно, что именно 42-летний наставник «Барселоны» Хави сыграл ключевую роль в переходе 25-летнего опорного хавбека «Милана» Франка Кессье на правах свободного агента. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Как отмечает источник, Хави удачно воспользовался моментом и убедил Кессье перейти в стан сине-гранатовых в тот момент, когда Франк собирался выслушать предложения от других клубов.

«Франк, ты мне нужен», — кратко обратился Хави в телефонном разговоре. Ивуариец поблагодарил за данный жест тренера сине-гранатовых, но попросил объяснить, почему он делает ставку на него, если у него нет так называемого «ДНК игрока «Барселоны». Хави, который во время своего пребывания в качестве футболиста делил раздевалку с другими африканцами, игравшими в центре поля, такими как Яя Туре или Сейду Кейта, объяснил, что ему нужны игроки с физической силой и опытом на этой позиции и что его роль в команде будет заключаться в оборонительных качествах, прикрывая ошибки в обороне других игроков полузащиты, намереваясь дать им больше свободы в атаке.

Напомним, Франк Кессье выступал за «Милан» с 2017 года. В 223 матчах он забил 37 голов и отдал 16 результативных передач. В составе итальянской команды полузащитник стал чемпионом страны. С 2014 года Кессье выступает за сборную Кот-д’Ивуара.

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