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Эрлинг Холанд назвал клуб чемпионата Англии, против которого он хочет сыграть больше всего

Эрлинг Холанд назвал клуб чемпионата Англии, против которого он хочет сыграть больше всего
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21-летний норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, пополнивший клуб в это трансферное окно из дортмундской «Боруссии», назвал клуб английской Премьер-лиги, против которого он желает сыграть больше всего.

«Я не люблю отвечать на такие вопросы, но… «Манчестер Юнайтед», да», — приводит слова Холанда United Zone в «Твиттере».

Напомним, 21-летний Холанд выступал за «Боруссию» с 29 декабря 2019 года. С тех пор норвежский нападающий в 89 матчах отметился 86 голами и 23 результативными передачами.

10 мая английский «Манчестер Сити» объявил о подписании 5-летнего контракта с форвардом. Холанд стал игроком «горожан» 1 июля 2022 года. Сумма трансфера оценивается в € 60 млн.

Дубль Холанда за Норвегию в матче со Швецией в Лиге наций.

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