В ближайшее время Эриксен пройдёт углублённое медобследование для перехода в «МЮ»

Полузащитник Кристиан Эриксен в ближайшее время пройдёт медосмотр для перехода в «Манчестер Юнайтед», сообщает Manchester Evening News



По информации источника, 30-летний хавбек в ближайшее время пройдёт специальное медобследование, из-за инцидента, который случился на Евро — 2020. Если медосмотр окажется успешным, то датчанин подпишет с «красными дьяволами» контракт сроком на три года.

Напомним, Кристиан Эриксен пропустил первую часть сезона-2021/2022 из-за восстановления после операции на сердце, в ходе которой ему был установлен кардиостимулятор. Во второй части сезона датчанин играл за «Брентфорд», проведя 11 матчей в английской Премьер-лиге, в которых он забил один гол и сделал четыре результативные передачи. За сборную в завершившемся сезоне Кристиан провёл два товарищеских матча, отметившись двумя забитыми голами.