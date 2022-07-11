Милан Шкриньяр будет получать € 7,5 млн в год в «ПСЖ»
Поделиться
Стала известна зарплата защитника Милана Шкриньяра, который вскоре перейдёт из миланского «Интера» в «ПСЖ». Детали контракта раскрыл известный инсайдер Николо Скира.
По информации журналиста, игрок сборной Словакии подписал соглашение с французской командой. В контракте указана зарплата € 7,5 млн в год плюс бонусы, которые могут достигать € 1,5 млн в год.
Соглашение Шкриньяра с «нерадзурри» истекает в конце следующего сезона, поэтому вероятность перехода очень высока.
В сезоне-2021/2022 Шкриньяр провёл 47 матчей в составе «Интера» во всех турнирах, в которых забил четыре гола.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» предложил «Интеру» включить Юлиана Дракслера в сделку по переходу Шкриньяра, однако итальянцев не заинтересовало это предложение.
Комментарии
- 11 июля 2022
-
05:33
-
05:28
-
05:01
-
04:55
-
04:45
-
04:38
-
04:38
-
04:16
-
03:58
-
03:55
-
03:39
-
03:29
-
03:19
-
03:15
-
03:02
-
03:01
-
02:21
-
02:14
-
01:55
-
01:48
-
01:40
-
01:37
-
01:31
-
01:00
-
00:53
-
00:42
-
00:39
-
00:37
-
00:37
-
00:31
-
00:31
-
00:25
-
00:22
-
00:17
-
00:17
Партнерский контент