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Милан Шкриньяр будет получать € 7,5 млн в год в «ПСЖ»

Милан Шкриньяр будет получать € 7,5 млн в год в «ПСЖ»
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Стала известна зарплата защитника Милана Шкриньяра, который вскоре перейдёт из миланского «Интера» в «ПСЖ». Детали контракта раскрыл известный инсайдер Николо Скира.

По информации журналиста, игрок сборной Словакии подписал соглашение с французской командой. В контракте указана зарплата € 7,5 млн в год плюс бонусы, которые могут достигать € 1,5 млн в год.

Соглашение Шкриньяра с «нерадзурри» истекает в конце следующего сезона, поэтому вероятность перехода очень высока.

В сезоне-2021/2022 Шкриньяр провёл 47 матчей в составе «Интера» во всех турнирах, в которых забил четыре гола.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» предложил «Интеру» включить Юлиана Дракслера в сделку по переходу Шкриньяра, однако итальянцев не заинтересовало это предложение.

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