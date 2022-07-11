Спортивный директор «Баварии» полетит в Турин для обсуждения трансфера де Лигта

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Хасан Салихамиджич полетит в Турин для обсуждения трансфера защитника сборной Нидерландов и «Ювентуса» Маттейса де Лигта, сообщает Bild.



По информации издания, итальянский клуб хочет получить за игрока около € 80 млн. Зарплата же голландца может достичь € 17-19 млн в год.



Ранее сообщалось, что Маттейс с самого детства поддерживал немецкий клуб и хотел перейти в стан мюнхенской команды в 2019 году, однако тогда «Бавария» вышла из переговоров из-за слишком большой суммы трансфера. Главный тренер чемпиона Германии Юлиан Нагельсман лично заинтересован в трансфере молодого защитника и рассчитывает, что он станет лидером обороны команды. Недавно в «Баварию» перешли хорошие знакомые Маттейса, а именно Райан Гравенберх и Нуссайр Мазрауи.

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