Спортивный директор «Баварии» полетит в Турин для обсуждения трансфера де Лигта

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Хасан Салихамиджич полетит в Турин для обсуждения трансфера защитника сборной Нидерландов и «Ювентуса» Маттейса де Лигта, сообщает Bild.
По информации издания, итальянский клуб хочет получить за игрока около € 80 млн. Зарплата же голландца может достичь € 17-19 млн в год.
Ранее сообщалось, что Маттейс с самого детства поддерживал немецкий клуб и хотел перейти в стан мюнхенской команды в 2019 году, однако тогда «Бавария» вышла из переговоров из-за слишком большой суммы трансфера. Главный тренер чемпиона Германии Юлиан Нагельсман лично заинтересован в трансфере молодого защитника и рассчитывает, что он станет лидером обороны команды. Недавно в «Баварию» перешли хорошие знакомые Маттейса, а именно Райан Гравенберх и Нуссайр Мазрауи.
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