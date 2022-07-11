«Вест Хэм» хочет подписать Джастина Клюйверта

«Вест Хэм Юнайтед» хочет подписать голландского нападающего «Ромы» Джастина Клюйверта, сообщает La Gazetta dello Sport.



По информации итальянского истчоника, англичане всерьёз заинтересовались Клюйвертом после неудачной сделки по форварду «Вильярреала» Арно Данджумы. Сторонам договориться не удалось.



Клюйверт перешёл в «Рому» в 2018 году. Всего нападающий принял участие в 68 матчах за римский клуб во всех турнирах и забил девять голов. Ранее нидерландский футболист играл за амстердамский «Аякс», в основную команду которого попал в 2017 году. Отцом Джастина является известный экс-форвард национальной команды Нидерландов Патрик Клюйверт.

В прошлом сезоне в аренде в «Ницце» он сыграл 31 матч, 6 раз забил и столько же отдал голевых передач.