Роналду заранее не сообщал о своём желании покинуть «МЮ», чтобы успеть получить бонусы

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду намеренно затягивал объявление о своём решении покинуть клуб, чтобы успеть получить ежегодную премию, сообщает The Sun.
По сведениям источника, контракт игрока предполагал выплату денежного вознаграждения в размере около € 1 млн в начале июля этого года, и нападающий намеренно затягивал ситуацию, чтобы успеть получить данный бонус.
Сообщается, что указанная сумма была выплачена Роналду за различные маркетинговые права и никак дополнительно не обязывает португальца оставаться в английском клубе.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Криштиану Роналду пропустит предсезонное турне «МЮ». Слухи связывают нападающего с «Челси», «Барселоной», «ПСЖ» и другими клубами.
Неприятные поступки Криштиану Роналду.
- 11 июля 2022
-
06:59
-
06:47
-
06:45
-
06:37
-
06:33
-
06:20
-
05:49
-
05:43
-
05:33
-
05:28
-
05:01
-
04:55
-
04:45
-
04:38
-
04:38
-
04:16
-
03:58
-
03:55
-
03:39
-
03:29
-
03:19
-
03:15
-
03:02
-
03:01
-
02:21
-
02:14
-
01:55
-
01:48
-
01:40
-
01:37
-
01:31
-
01:00
-
00:53
-
00:42
-
00:39