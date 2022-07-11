Роналду заранее не сообщал о своём желании покинуть «МЮ», чтобы успеть получить бонусы

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду намеренно затягивал объявление о своём решении покинуть клуб, чтобы успеть получить ежегодную премию, сообщает The Sun.

По сведениям источника, контракт игрока предполагал выплату денежного вознаграждения в размере около € 1 млн в начале июля этого года, и нападающий намеренно затягивал ситуацию, чтобы успеть получить данный бонус.

Сообщается, что указанная сумма была выплачена Роналду за различные маркетинговые права и никак дополнительно не обязывает португальца оставаться в английском клубе.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Криштиану Роналду пропустит предсезонное турне «МЮ». Слухи связывают нападающего с «Челси», «Барселоной», «ПСЖ» и другими клубами.

Неприятные поступки Криштиану Роналду.