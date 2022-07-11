«Арсенал» рассматривает возможность трансфера Н'Голо Канте

Лондонский «Арсенал» заинтересован в покупке опорного полузащитника «Челси» Н'Голо Канте, сообщает Daily Star.

По сведениям источника, в трансфере француза заинтересован лично главный тренер «Арсенала» Микель Артета, который желает укрепить обойму центральных полузащитников команды, чтобы в новом сезоне бороться за более высокие места для клуба в английской Премьер-лиге.

«Арсенал» намерен воспользоваться тем, что до окончания контракта Канте с «Челси» остался всего год, таким образом, не продав его сейчас, клуб следующим летом может потерять Канте бесплатно. Данный факт, по мнению потенциальных покупателей, может упростить переговоры.

31-летний Канте выступает за «Челси» с 2016 года, перейдя из «Лестер Сити». Нынешняя трансферная стоимость французского полузащитника, по данным портала Transfermarkt, составляет € 40 млн.

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