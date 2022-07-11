«Арсенал» рассматривает возможность трансфера Н'Голо Канте

Лондонский «Арсенал» заинтересован в покупке опорного полузащитника «Челси» Н'Голо Канте, сообщает Daily Star.
По сведениям источника, в трансфере француза заинтересован лично главный тренер «Арсенала» Микель Артета, который желает укрепить обойму центральных полузащитников команды, чтобы в новом сезоне бороться за более высокие места для клуба в английской Премьер-лиге.
«Арсенал» намерен воспользоваться тем, что до окончания контракта Канте с «Челси» остался всего год, таким образом, не продав его сейчас, клуб следующим летом может потерять Канте бесплатно. Данный факт, по мнению потенциальных покупателей, может упростить переговоры.
31-летний Канте выступает за «Челси» с 2016 года, перейдя из «Лестер Сити». Нынешняя трансферная стоимость французского полузащитника, по данным портала Transfermarkt, составляет € 40 млн.
Самые результативные клубы в АПЛ.
- 11 июля 2022
-
06:59
-
06:47
-
06:45
-
06:37
-
06:33
-
06:20
-
05:49
-
05:43
-
05:33
-
05:28
-
05:01
-
04:55
-
04:45
-
04:38
-
04:38
-
04:16
-
03:58
-
03:55
-
03:39
-
03:29
-
03:19
-
03:15
-
03:02
-
03:01
-
02:21
-
02:14
-
01:55
-
01:48
-
01:40
-
01:37
-
01:31
-
01:00
-
00:53
-
00:42
-
00:39