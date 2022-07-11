Португальский нападающий «Милана» Рафаэл Леау хочет зарабатывать € 7 млн в год, сообщает Corriere dello Sport.
По информации источника, агент игрока Жорже Мендеш требует от клуба улучшения условий контракта португальца. На данный момент форвард зарабатывает € 1,5 млн в год. «Милан» предложил ему новые условия, благодаря которым он смог бы получать в три раза больше, но агент настаивает на зарплате футболиста в € 7 млн в год.
Леау стал футболистом «Милана» в 2019 году, перейдя из «Лилля». Его действующий контракт истекает в 2024-м. В сезоне-2021/2022 португальский нападающий принял участие в 42 матчах, в которых забил 14 голов и отдал 10 результативных передач. Ранее сообщалось, что соглашение с Рафаэлом Леау готовы подписать мадридский «Реал» и французский «ПСЖ».
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