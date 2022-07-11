Суарес и Кавани могут воссоединиться в «Фенербахче»

Звёздные уругвайские нападающие Луис Суарес и Эдинсон Кавани могут перейти в «Фенербахче», сообщает «90 минут».

По сведениям источника, турецкий клуб хочет усилить линию нападения и приобрести сразу обоих форвардов. Футболисты имеют несколько предложений от клубов американской лиги МЛС, однако хотят продолжить своё выступление в Европе.

Важным фактором в переговорах является является тот факт, что «Фенербахче» по итогам прошлого сезона попал в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА и будет иметь возможность выйти в групповой этап, что привлекает Суареса и Кавани.

В ближайшее время представители «Фенербахче» планируют встретиться с нападающими для обсуждения условий возможного перехода.

Напомним, в прошедшем сезоне Луис Суарес выступал за мадридский «Атлетико», а Эдинсон Кавани защищал цвета «Манчестер Юнайтед». Оба покинули свои клубы на правах свободных агентов.

Ассистент тренера прервал атаку соперника и спровоцировал драку.