Суарес и Кавани могут воссоединиться в «Фенербахче»

Звёздные уругвайские нападающие Луис Суарес и Эдинсон Кавани могут перейти в «Фенербахче», сообщает «90 минут».
По сведениям источника, турецкий клуб хочет усилить линию нападения и приобрести сразу обоих форвардов. Футболисты имеют несколько предложений от клубов американской лиги МЛС, однако хотят продолжить своё выступление в Европе.
Важным фактором в переговорах является является тот факт, что «Фенербахче» по итогам прошлого сезона попал в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА и будет иметь возможность выйти в групповой этап, что привлекает Суареса и Кавани.
В ближайшее время представители «Фенербахче» планируют встретиться с нападающими для обсуждения условий возможного перехода.
Напомним, в прошедшем сезоне Луис Суарес выступал за мадридский «Атлетико», а Эдинсон Кавани защищал цвета «Манчестер Юнайтед». Оба покинули свои клубы на правах свободных агентов.
Ассистент тренера прервал атаку соперника и спровоцировал драку.
- 11 июля 2022
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