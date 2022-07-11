«Удачи, братик». Паршивлюк попрощался с Ордецем

Российский защитник московского «Динамо» Сергей Паршивлюк попрощался с украинским защитником Иваном Ордецем, который перешёл в немецкий «Бохум».



«Удачи, братик», – написал Паршивлюк в социальной сети.



Напомним, Ордец приостановил контракт с московским клубом до лета 2023 года.



Иван Ордец провёл за московское «Динамо» в минувшем сезоне-2021/2022 19 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и получил три жёлтые карточки. Последним официальным матчем Ивана в составе «Динамо» была игра с санкт-петербургским «Зенитом» 12 декабря 2021 года. Ранее появлялась информация, что футболистом также интересуется «Базель».



Ордец является воспитанником донецкого «Шахтёра», за который он выступал до 2019 года.

Новость по теме «Бохум» объявил о переходе украинского защитника «Динамо» Ивана Ордеца