«Удачи, братик». Паршивлюк попрощался с Ордецем
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Российский защитник московского «Динамо» Сергей Паршивлюк попрощался с украинским защитником Иваном Ордецем, который перешёл в немецкий «Бохум».
«Удачи, братик», – написал Паршивлюк в социальной сети.
Напомним, Ордец приостановил контракт с московским клубом до лета 2023 года.
Иван Ордец провёл за московское «Динамо» в минувшем сезоне-2021/2022 19 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и получил три жёлтые карточки. Последним официальным матчем Ивана в составе «Динамо» была игра с санкт-петербургским «Зенитом» 12 декабря 2021 года. Ранее появлялась информация, что футболистом также интересуется «Базель».
Ордец является воспитанником донецкого «Шахтёра», за который он выступал до 2019 года.
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