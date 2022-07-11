«Барселона» не рассчитывает на Пьянича и может не взять его в предсезонное турне

Каталонская «Барселона» не рассчитывает на боснийского полузащитника Миралема Пьянича и ищет возможность для его продажи, сообщает As.
По сведениям источника, существует большая вероятность того, что полузащитника не возьмут на предсезонное турне в США.
Будущее Пьянича осложнилось ещё больше после того, как состав «Барселоны» пополнил полузащитник Франк Кессье, который рассматривается тренерским штабом как игрок стартового состава.
Напомним, предыдущий сезон Пьянич провёл в Турции. Он выступал за «Бешикташ» на правах аренды. В сезоне-2021/2022 32-летний боснийский футболист принял участие в 20 матчах чемпионата Турции и отдал две результативные передачи. Пьянич также вызывается в национальную команду Боснии и Герцеговины.
Первый гол Лионеля Месси за «Барселону». 1 мая 2005 год.
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