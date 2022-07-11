«Манчестер Сити» не хочет продавать Александра Зинченко

Английский «Манчестер Сити» хочет сохранить в своём составе украинского полузащитника Александра Зинченко, сообщил в своём подкасте на YouTube журналист Игорь Бурбас.

«Насколько я знаю, «Манчестер Сити» в первую очередь заинтересован в том, чтобы оставить Зинченко. Он не рассматривает вариант с его продажей. В печати постоянно идут вбросы, но они не совсем соответствуют действительности.

Действительно, есть интерес от «Арсенала» и «Эвертона», но «Манчестер Сити» хочет оставить его, они не хотят его продавать, даже несмотря на вероятную покупку Марка Кукурельи», — сказал в эфире подкаста Бурбас.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Зинченко может покинуть английский клуб и перебраться в «Ювентус», «Арсенал» или другие клубы.

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