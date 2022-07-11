Англия — Норвегия: во сколько матч женского чемпионата Европы, где смотреть

Сегодня, 11 июля, состоится матч второго тура группового этапа женского чемпионата Европы — 2022 Англия — Норвегия. Встреча пройдёт на стадионе «Фалмер – Зе Амекс» в Брайтон энд Хоув (Англия). Начало матча — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу Англия — Норвегия покажет телеканал «Матч».
Матч обслужит бригада арбитров во главе с немкой Рим Хуссейн. Ассистенты рефери — её соотечественница Катрин Рафальски и швейцарка Сюзанн Кюнг.
Соперниками женских сборных Англии и Норвегии по группе A являются национальные команды Австрии и Северной Ирландии. Чемпионат Европы — 2022 продлится до 31 июля. Финальный матч турнира пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
6 июля на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере состоялся матч-открытие чемпионата Европы 2022 года среди женщин между национальными командами Англии и Австрии. Победу со счётом 1:0 одержали хозяева поля.
- 11 июля 2022
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