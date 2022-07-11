Колумбийские футболистки требуют равной оплаты труда, они получают € 22 в день

Футболистки сборной Колумбии обратились к представителям Колумбийской федерации футбола с целью добиться равной оплаты труда. Об этом сообщает бывший игрок команды Мелисса Ортис в «Твиттере».
«Мы объединяемся для перемен. У нас нет гарантий, но мы очень любим эту рубашку, поэтому нас объединяет иллюзия равных условий труда и конкуренции, согласованных решений», — приводит слова заявления Ортис.
Девушки выступили с заявлением перед началом Кубка Америки. Они требуют перемен, лучшего обращения к себе и равенства в ответ на директивы федерации, которая не желает вести с ними диалог. Сообщается, что в настоящее время футболистки сборной Колумбии получают примерно € 22 в день.
На счету 32-летней Ортис 28 матчей в составе сборной Колумбии. В настоящее время она работает на телевидении.
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