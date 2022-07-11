Англия — Норвегия: прямая трансляция женского чемпионата Европы начнётся в 22:00

Сегодня, 11 июля, состоится матч второго тура группового этапа женского чемпионата Европы — 2022 Англия — Норвегия. Встреча пройдёт на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» в Брайтон энд Хоув (Англия). Начало матча — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу женских сборных Англии и Норвегии покажет телеканал «Матч!».
В первом туре сборная Англии с минимальным счётом обыграла Австрию, а Норвегия разгромила команду Северной Ирландии (4:1). Норвегия расположилась на первой строчке группы А с тремя очками. Англия, имеющая такое же количество очков, идёт второй. Следом — Австрия и Северная Ирландия.
Матч Англия — Норвегия обслужит бригада арбитров во главе с Рим Хуссейн из Германии. Помогать ей будут Катрин Рафальски (Германия) и Сюзанн Кюнг (Швейцария). Резервный арбитр — Эстер Штаубли (Швейцария).
Женский чемпионат Европы — 2022 продлится до 31 июля. Финальный матч будет сыгран на лондонском стадионе «Уэмбли». Действующим обладателем турнира является сборная Нидерландов.
- 11 июля 2022
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