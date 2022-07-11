Осёл доставил мяч судьям в одном из матчей в Кабо-Верде

В одном из футбольных матчей, проходивших в Кабо-Верде (африканская страна, ближайшее государство-сосед — Сенегал), организаторы игры решили доставить мяч до судей в центре поля необычным способом. Для этого мужчина взобрался на осла – тот и стал средством передвижения мяча до рук арбитров.

В мировой практике известны несколько необычных способов доставки мяча до центра поля. Например, в матче-открытии чемпионата Европы – 2020 на Олимпийском стадионе в Риме мяч был доставлен с помощью машины, управляемой с дистанционного пульта. Такой метод применялся ранее на других соревнованиях по всему миру – например, в финальном матче Лиги наций УЕФА.

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