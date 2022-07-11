«Барселона» заплатит за Рафинью более € 70 млн с учётом бонусов
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Испанская «Барселона» готова заплатить за форварда «Лидса» Рафинью € 72 млн с учётом бонусов. Английский клуб примет предложение, как только оно будет официальным. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
По сведениям источника, для 25-летнего Рафиньи «Барселона» — самая большая мечта в карьере. Ранее сообщалось, что бразильский футболист отклонял предложения других команд ради перехода в испанский клуб.
Рафинья перешёл в «Лидс» в 2020 году из «Ренна» за € 18,6 млн. С тех пор нападающий принял участие в 67 матчах, забил 17 голов и отдал 12 результативных передач. Соглашение между сторонами истекает по окончании сезона-2023/2024.
«Барселона» и «Манчестер Сити» проведут благотворительный матч. Видеоролик:
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