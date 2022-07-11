Франсуа Камано заявил, что остаётся в «Локомотиве»
Поделиться
Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано признался, что проведёт следующий сезон в московской команде.
«Предсезонная подготовка «Локо» прошла хорошо! Как мне новый главный тренер? С ним всё тоже проходит хорошо.
Остаюсь ли я? Сейчас я здесь, в «Локомотиве». У меня ещё год контракта с клубом. Ничего не могу сказать по поводу остальных — это их история с ФИФА. Всё, что знаю я, – у меня ещё один год контракта. Поэтому я буду в «Локомотиве». Это не тот вопрос, который стоит обсуждать», — сказал Камано в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
26-летний Камано перешёл в «Локомотив» из «Бордо» летом 2020 года. В 54 матчах за команду Франсуа забил 12 голов и отдал две результативные передачи.
Новость по темеИзидор сообщил, что останется в «Локомотиве» на весь сезон
Комментарии
- 11 июля 2022
-
11:42
-
11:41
-
11:31
-
11:07
-
10:56
-
10:55
-
10:53
-
10:34
-
10:29
-
10:22
-
10:08
-
10:05
-
10:03
-
10:00
-
09:52
-
09:48
-
09:44
-
09:30
-
09:16
-
09:00
-
08:47
-
08:30
-
08:30
-
08:02
-
08:00
-
07:57
-
07:50
-
07:41
-
07:27
-
07:17
-
06:59
-
06:47
-
06:45
-
06:37
-
06:33
Партнерский контент