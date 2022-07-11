Франсуа Камано заявил, что остаётся в «Локомотиве»

Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано признался, что проведёт следующий сезон в московской команде.

«Предсезонная подготовка «Локо» прошла хорошо! Как мне новый главный тренер? С ним всё тоже проходит хорошо.



Остаюсь ли я? Сейчас я здесь, в «Локомотиве». У меня ещё год контракта с клубом. Ничего не могу сказать по поводу остальных — это их история с ФИФА. Всё, что знаю я, – у меня ещё один год контракта. Поэтому я буду в «Локомотиве». Это не тот вопрос, который стоит обсуждать», — сказал Камано в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

26-летний Камано перешёл в «Локомотив» из «Бордо» летом 2020 года. В 54 матчах за команду Франсуа забил 12 голов и отдал две результативные передачи.