Футболист «Локомотива» Камано высказался о противостоянии с «Зенитом» в новом сезоне
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Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано рассказал о противостоянии с «Зенитом» в предстоящем сезоне Российской Премьер-Лиги.
«Очень жаль, но я не смотрел матч за Суперкубок между «Зенитом» и «Спартаком». Что касается борьбы за первое место, в РПЛ есть не только «Зенит». Мы готовимся ко всем матчам и будем выкладываться на полную, стараться завоевать максимум возможных очков, чтобы хорошо закончить сезон», — сказал Камано в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
26-летний Камано перешёл в «Локомотив» из «Бордо» летом 2020 года. В 54 матчах за команду Франсуа забил 12 голов и отдал две результативные передачи. Ранее нападающий заявил, что не покинет железнодорожников и проведёт в «Локомотиве» следующий сезон.
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