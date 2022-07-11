«Барселона» не может договориться о продаже трёх игроков

«Барселона» готова продать защитников Оскара Мингесу и Самуэля Юмтити, а также полузащитника Рики Пуча, однако клубы, проявлявшие интерес к футболистам, не сделали следующего шага. Игроки должны возобновить тренировки с командой после отпуска. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям источника, агент 28-летнего Юмтити вёл переговоры с «Ренном», однако французский клуб решил переключиться на подписание защитника «Бенфики» Морато.
22-летнего Пуча решила не подписывать «Фиорентина», а «Порту», которому были предложены услуги испанского хавбека, считает, что игрок не подходит под концепцию главного тренера Сержиу Консейсау.
В 23-летнем Мингесе была заинтересована «Монца», но новичок итальянской Серии А не готов платить требуемые € 5 млн. Оскара могут подписать клубы из Испании — «Хетафе», «Сельта», «Мальорка», «Вальядолид» и «Эльче».
- 11 июля 2022
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