Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Челси» готов заплатить «Наполи» требуемую сумму за Кулибали

«Челси» готов заплатить «Наполи» требуемую сумму за Кулибали
Комментарии

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали близок к переезду в английскую Премьер-лигу. В услугах 31-летнего сенегальца заинтересован лондонский «Челси», информирует Corriere dello Sport.

Согласно сведениям источника, «Челси» готов удовлетворить финансовый запрос «Наполи» по Кулибали. Лондонский клуб видит в сенегальце приоритетный вариант для усиления защиты.

Напомним, контракт Кулибали с «Наполи» истекает по окончании сезона-2022/2023. Ранее итальянские СМИ сообщали, что сенегалец хочет завершить карьеру в «Наполи» из-за преданности клубу и желает продлить контракт. Он уже отказывал «Барселоне» и «Ювентусу».

В сезоне-2021/2022 Кулибали провёл 37 матчей во всех турнирах за «Наполи», в которых забил три гола и отдал три голевые передачи.

Топ-10 дорогих футбольных клубов мира:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022