«Челси» готов заплатить «Наполи» требуемую сумму за Кулибали

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали близок к переезду в английскую Премьер-лигу. В услугах 31-летнего сенегальца заинтересован лондонский «Челси», информирует Corriere dello Sport.
Согласно сведениям источника, «Челси» готов удовлетворить финансовый запрос «Наполи» по Кулибали. Лондонский клуб видит в сенегальце приоритетный вариант для усиления защиты.
Напомним, контракт Кулибали с «Наполи» истекает по окончании сезона-2022/2023. Ранее итальянские СМИ сообщали, что сенегалец хочет завершить карьеру в «Наполи» из-за преданности клубу и желает продлить контракт. Он уже отказывал «Барселоне» и «Ювентусу».
В сезоне-2021/2022 Кулибали провёл 37 матчей во всех турнирах за «Наполи», в которых забил три гола и отдал три голевые передачи.
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