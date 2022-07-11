Тен Хаг хочет подписать в «Манчестер Юнайтед» Невеша и Тилеманса

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг хочет усилить линию полузащиты английской команды. Манкунианцы могут подписать хавбеков «Вулверхэмптона» Рубена Невеша и «Лестера» Юри Тилеманса. Об этом сообщает Mirror.

25-летний Невеш выступает за «Вулверхэмптон» с 2017 года. В сезоне-2021/2022 португалец принял участие в 36 матчах, забив четыре гола и отдав две результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году.

25-летний Тилеманс перешёл в «Лестер» из «Монако» в январе 2019 года. С тех пор Юри в 158 матчах отличился 24 раза и столько же раз отдавал голевые передачи партнёрам. Контракт Тилеманса с «Лестером» истекает в конце следующего сезона.

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