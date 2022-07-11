The Sun: Рахим Стерлинг прошёл медосмотр перед трансфером в «Челси»
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Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг прошёл медосмотр и теперь ожидает результатов обследований перед своим трансфером в «Челси». Об этом сообщает The Sun.
По сведениям источника, сделка по переходу 27-летнего футболиста будет закрыта в ближайшие дни за € 59 млн, после чего Стерлинг присоединится к «Челси» на предсезонных сборах в США.
Стерлинг стал футболистом «Манчестер Сити» в 2015 году, перейдя из «Ливерпуля». За это время Рахим в 337 матчах забил 131 гол и отдал 94 результативные передачи. Вместе с командой англичанин выиграл 12 трофеев внутри страны. Соглашение между сторонами истекает в конце сезона-2022/2023.
У кого из футболистов самый крупный контракт в английской Премьер-лиге? Видеоролик:
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