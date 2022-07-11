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Даниил Фомин будет капитаном «Динамо» в сезоне-2022/2023

Даниил Фомин будет капитаном «Динамо» в сезоне-2022/2023
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Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович заявил о намерении сделать Даниила Фомина постоянным официальным капитаном команды на сезон-2022/2023. Также Йоканович оценил игру Константина Тюкавина в товарищеском матче с «Локомотивом» (3:3).

«Тюкавин очень усердно работает, забивает голы. Во втором тайме товарищеского матча с «Локомотивом» он был капитаном, и сыграл он как настоящий капитан. Он будет очень важным футболистом для нас по ходу следующего сезона.

Даниил Фомин – официальный капитан на этот сезон? Да, он будет капитаном», — сказал Йоканович в интервью пресс-службе «Динамо».

Напомним, в прошлом сезоне «Динамо» финишировало на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата России.

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