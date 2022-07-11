Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Арсенал» сделал предложение по переходу воспитанника «Барселоны»

«Арсенал» сделал предложение по переходу воспитанника «Барселоны»
Комментарии

Лондонский «Арсенал» предложил € 7 млн за переход защитника «Бенфики» Алехандро Гримальдо. Об этом сообщает The Sun. 26-летний футболист является воспитанником «Барселоны».

По сведениям источника, в лице Гримальдо руководство «канониров» видит сменщика для Кирана Тирни, однако в услугах защитника «Бенфики» также заинтересован «Лион».

Гримальдо начал футбольный путь в «Валенсии», но уже в 12 лет оказался в структуре «Барселоны». В 92 матчах за вторую команду сине-гранатовых Алехандро забил шесть голов и отдал 12 результативных передач. Не сумев дебютировать за основной состав «Барселоны», Гримальдо в 2016 году перешёл в «Бенфику», которая заплатила за него чуть больше € 2 млн и включила в сделку процент со следующей продажи для испанского клуба.

Новость по теме
«Арсенал» рассматривает возможность трансфера Н'Голо Канте
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022