«Арсенал» сделал предложение по переходу воспитанника «Барселоны»

Лондонский «Арсенал» предложил € 7 млн за переход защитника «Бенфики» Алехандро Гримальдо. Об этом сообщает The Sun. 26-летний футболист является воспитанником «Барселоны».

По сведениям источника, в лице Гримальдо руководство «канониров» видит сменщика для Кирана Тирни, однако в услугах защитника «Бенфики» также заинтересован «Лион».

Гримальдо начал футбольный путь в «Валенсии», но уже в 12 лет оказался в структуре «Барселоны». В 92 матчах за вторую команду сине-гранатовых Алехандро забил шесть голов и отдал 12 результативных передач. Не сумев дебютировать за основной состав «Барселоны», Гримальдо в 2016 году перешёл в «Бенфику», которая заплатила за него чуть больше € 2 млн и включила в сделку процент со следующей продажи для испанского клуба.