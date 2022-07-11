«Арсенал» сделал предложение по переходу воспитанника «Барселоны»

Лондонский «Арсенал» предложил € 7 млн за переход защитника «Бенфики» Алехандро Гримальдо. Об этом сообщает The Sun. 26-летний футболист является воспитанником «Барселоны».
По сведениям источника, в лице Гримальдо руководство «канониров» видит сменщика для Кирана Тирни, однако в услугах защитника «Бенфики» также заинтересован «Лион».
Гримальдо начал футбольный путь в «Валенсии», но уже в 12 лет оказался в структуре «Барселоны». В 92 матчах за вторую команду сине-гранатовых Алехандро забил шесть голов и отдал 12 результативных передач. Не сумев дебютировать за основной состав «Барселоны», Гримальдо в 2016 году перешёл в «Бенфику», которая заплатила за него чуть больше € 2 млн и включила в сделку процент со следующей продажи для испанского клуба.
- 11 июля 2022
-
13:06
-
12:48
-
12:42
-
12:31
-
12:29
-
12:11
-
11:54
-
11:52
-
11:51
-
11:42
-
11:41
-
11:31
-
11:07
-
10:56
-
10:55
-
10:53
-
10:34
-
10:29
-
10:22
-
10:08
-
10:05
-
10:03
-
10:00
-
09:52
-
09:48
-
09:44
-
09:30
-
09:16
-
09:00
-
08:47
-
08:30
-
08:30
-
08:02
-
08:00
-
07:57