Игонин: падение Зиньковского в штрафной обсуждать бессмысленно, сначала толкнули Чистякова

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин высказался о спорном моменте в матче за Суперкубок России, где команда из Санкт-Петербурга разгромила «Спартак» (4:0). В одном из эпизодов хавбек красно-белых Антон Зиньковский упал в штрафной площади после контакта с вратарём Даниилом Одоевским.

«Нужно рассматривать эпизод с начала, там было нарушение в отношении Чистякова. Почему-то всегда обсуждаем и рассматриваем именно концовку, не обращая внимания на этот момент, после которого значительно поменялась ситуация. Это привело к тем самым касаниям и соприкосновениям.



Рефери находился в хорошей позиции, всё это видел. Помощники также не зафиксировали нарушения Одоевского. В любом случае сейчас ЭСК РФС должна выступить как незаинтересованное лицо и расставить все точки над «и».



Я понимаю желание тех, кто не болеет за «Зенит», каким-то образом раскачивать ситуацию. По игре рассказывать нечего. То, что касается самого футбола, – тут без шансов. Так что это единственный эпизод, который они могут обсуждать. Изначально толкнули Чистякова — дальше обсуждать падение Зиньковского бессмысленно», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.