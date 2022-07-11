«Милан» не намерен подписывать контракт с Дибалой

«Милан» не делал предложений аргентинскому нападающему Пауло Дибале, чей контракт с «Ювентусом» истёк в конце июня. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере». По сведениям источника, чемпион Италии даже не рассматривал возможность подписания контракта c 28-летним футболистом.
С 2015 года Дибала играл за «Ювентус», в составе которого забил 115 голов и отдал 48 результативных передач в 293 матчах. Стороны не смогли договориться о продлении контракта, поэтому туринцев Пауло покинул в статусе свободного агента. Сообщалось, что подписать Дибалу могут «Интер», «Наполи», а также несколько клубов Англии.
Ранее стало известно, что Дибала планирует получать в новой команде € 6 млн за сезон.
10 самых ценных футболистов по количеству голевых действий. Видеоролик:
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