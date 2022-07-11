В Замбии отреагировали на отстранение футболистки, провалившей тест на определение пола

Футбольная ассоциация Замбии отреагировала на решение отстранить капитана женской национальной сборной Барбру Банду от участия в Кубке африканских наций. Причиной такого решения стал высокий уровень тестостерона в анализах крови девушки.
«Наш президент Эндрю Каманга находится в Марокко и занимается этим вопросом со своими коллегами из Африканской конфедерации футбола. Дело Барбры — это единичный случай, но более широкая картина заключается в том, чтобы попытаться увидеть, как эти правила могут отразиться на всех, а не только на Замбии.
Эти правила могут повлиять на многих игроков, а футбол — это их средство к существованию. Я думаю, что правила КАФ намного строже, чем олимпийские», — приводит слова директора по связям с общественностью Футбольной ассоциации Замбии Сиднея Мунгалы ESPN.
Мунгала подтвердил, что ассоциации сообщили, что у 22-летней Банды и ещё нескольких замбийских футболисток был зафиксирован повышенный уровень тестостерона после Олимпийских игр. Всем им был предложен курс подавления гормонов.
«Наши медики связались с игроками, и они не хотели идти по этому пути. Думаю, могло быть место побочным эффектам. Поскольку игроки не пошли по этому пути и выбрали свой вариант, то решение заключалось в том, что они не могут быть включены в окончательный список соревнований», — добавил Мунгала.
- 11 июля 2022
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