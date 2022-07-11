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Звезда сборной Замбии испытала шок после провала теста на определение пола

Звезда сборной Замбии испытала шок после провала теста на определение пола
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Директор по связям с общественностью Футбольной ассоциации Замбии Сидней Мунгала рассказал, что капитан национальной команды Барбра Банда была шокирована своим отстранением от участия в женском Кубке африканских наций. Нападающая провалила тест на определение пола из-за высокого уровня тестостерона в крови.

«Я думаю, Барбра была удивлена. Возможно, она подозревала, что это произойдёт, но, когда это произошло, она была разочарована. Казалось, что Барбра не была готова или не ожидала, что не будет частью сборной на турнире. Когда футболка с её 11-м номером была передана другому игроку, она не скрывала своего шока, и я не совсем уверен, какой информацией она располагала до оглашения окончательного списка, поскольку она была с командой до этого момента», — приводит слова Мунгалы ESPN.

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