Тен Хаг: Роналду не продаётся, он входит в наши планы
Поделиться
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился информацией о будущем нападающего манкунианцев Криштиану Роналду.
«Роналду не говорил мне, что хочет покинуть клуб. Он не с нами по личным обстоятельствам. Мы рассчитываем на Роналду в новом сезоне. С нетерпением жду возможности поработать с ним. Он не говорил мне, что хочет уйти. Я читал об этом, но, как я говорил, он не продаётся, он входит в наши планы. Мы хотим добиться успеха вместе», — заявил тен Хаг на пресс-конференции.
Ранее сообщалось, что Роналду попросил у руководства «красных дьяволов» продать его, если поступит хорошее предложение. В частности, португальский нападающий недоволен активностью клуба на трансферном рынке в сравнении с конкурентами из АПЛ.
Комментарии
- 11 июля 2022
-
14:32
-
14:29
-
14:29
-
14:25
-
14:23
-
14:10
-
14:09
-
14:00
-
13:57
-
13:54
-
13:50
-
13:45
-
13:37
-
13:33
-
13:31
-
13:06
-
12:48
-
12:42
-
12:31
-
12:29
-
12:11
-
11:54
-
11:52
-
11:51
-
11:42
-
11:41
-
11:31
-
11:07
-
10:56
-
10:55
-
10:53
-
10:34
-
10:29
-
10:22
-
10:08
Партнерский контент