Тен Хаг: Роналду не продаётся, он входит в наши планы

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился информацией о будущем нападающего манкунианцев Криштиану Роналду.



«Роналду не говорил мне, что хочет покинуть клуб. Он не с нами по личным обстоятельствам. Мы рассчитываем на Роналду в новом сезоне. С нетерпением жду возможности поработать с ним. Он не говорил мне, что хочет уйти. Я читал об этом, но, как я говорил, он не продаётся, он входит в наши планы. Мы хотим добиться успеха вместе», — заявил тен Хаг на пресс-конференции.



Ранее сообщалось, что Роналду попросил у руководства «красных дьяволов» продать его, если поступит хорошее предложение. В частности, португальский нападающий недоволен активностью клуба на трансферном рынке в сравнении с конкурентами из АПЛ.