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«Милан» предложит € 25 млн и трёх футболистов за Де Кетеларе

«Милан» предложит € 25 млн и трёх футболистов за Де Кетеларе
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«Милан» заинтересован в подписании нападающего бельгийского «Брюгге» Шарля Де Кетеларе. Итальянский клуб предложит за 21-летнего футболиста € 25 млн и трёх игроков — Эмиля Робака, Андрея Кубиса и Андреаса Юнгдаля, выступающих за команды структуры «Милана». Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

По сведениям источника, действующий чемпион Италии уже согласовал с бельгийским нападающим условия контракта до 2027 года с зарплатой в € 2,7 млн за сезон.

Де Кетеларе — воспитанник «Брюгге». В сезоне-2021/2022 Шарль в 49 матчах забил 18 голов и отдал 10 результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году. С ноября 2020-го Де Кетеларе вызывается в сборную Бельгии (восемь матчей, гол).

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