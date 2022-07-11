Эрик тен Хаг рассказал о трансферной стратегии «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мнением о необходимости подписания новых игроков.
«Мы хотим, чтобы у нас были правильные игроки. У нас действительно хороший состав, мы работаем над развитием нашего стиля игры и, если будет возможность, подпишем нужных нам игроков. Определённо, мы ищем игроков в полузащиту, а также в нападение», — заявил тен Хаг на пресс-конференции.
Напомним, тен Хаг возглавил «Манчестер Юнайтед» этим летом. Соглашение с голландцем рассчитано до 2025 года. Также в нём предусмотрена возможность продлить сотрудничество с главным тренером ещё на сезон при согласии сторон.
По итогам сезона-2021/2022 «Манчестер Юнайтед» занял шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 58 баллов, и квалифицировался в групповой этап Лиги Европы.
- 11 июля 2022
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