Вратарь «Локомотива» Худяков сообщил, что клуб в новом сезоне будет играть в старой форме

Вратарь московского «Локомотива» Даниил Худяков рассказал, что железнодорожники проведут сезон-2022/2023 в старых комплектах формы.

«С Adidas приостановили работу, поэтому в новом сезоне будем играть в старой форме. После приостановки контракта ничего не поставляют. Ждём, когда всё нормализуется», — рассказал Худяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

18-летний Худяков — воспитанник «Локомотива». За первую команду московского клуба Даниил в 15 матчах пропустил 26 голов и четырежды сыграл «на ноль». Соглашение между сторонами истекает в 2024 году.

Новый сезон начнётся для московского «Локомотива» домашней игрой с «Нижним Новгородом» в рамках Российской Премьер-Лиги (17 июля).