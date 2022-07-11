Вратарь «Локомотива» Худяков: заказал перчатки у вратаря «Амкала» — скидку пока не делают

Вратарь московского «Локомотива» Даниил Худяков рассказал, что заказал перчатки у вратаря блогерского футбольного клуба «Амкал» Евгения Спирякова.

«Сейчас заказал перчатки у вратаря «Амкала» Жени Спирякова, поэтому проблем с экипировкой не будет. Второй раз заказал у него — скидку пока не делают», — сказал Худяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

18-летний Худяков — воспитанник «Локомотива». За первую команду московского клуба Даниил в 15 матчах пропустил 26 голов и четырежды сыграл «на ноль». Соглашение между сторонами истекает в 2024 году.



Новый сезон начнётся для московского «Локомотива» домашней игрой с «Нижним Новгородом» в рамках Российской Премьер-Лиги (17 июля).