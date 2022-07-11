Тен Хаг высказался о болельщиках «Манчестер Юнайтед»
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мнением о болельщиках «красных дьяволов».
«Я знал, что у «Манчестер Юнайтед» фантастическая фанатская база, но это только то, что я слышал. Болельщики в восторге от футбола и рады поддерживать клуб. Мы действительно с нетерпением ждём завтрашней игры», — заявил тен Хаг на пресс-конференции.
Завтра, 12 июля, «Манчестер Юнайтед» проведёт товарищеский матч с «Ливерпулем». Игра начнётся в 16:00 мск и пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере.
Напомним, тен Хаг возглавил «Манчестер Юнайтед» этим летом. Соглашение с голландцем рассчитано до 2025 года. Также в нём предусмотрена возможность продлить сотрудничество с главным тренером ещё на сезон при согласии сторон.
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