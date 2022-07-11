Тен Хаг: игра с «Ливерпулем» — это хорошее испытание для «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился ожиданиями от предстоящей товарищеской игры с «Ливерпулем».

«Игра с «Ливерпулем» всегда волнительна. Это действительно хорошее испытание для нас. Мы только начали. Некоторые игроки с нами всего одну неделю. Теперь нам нужно построить команду и привить ей стиль игры. У нас очень мало времени на предсезонке, и нам нужно развиваться», — заявил тен Хаг на пресс-конференции.

Товарищеский матч состоится завтра, 12 июля. Игра начнётся в 16:00 мск и пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере.

Напомним, тен Хаг возглавил «Манчестер Юнайтед» этим летом. Соглашение с голландцем рассчитано до 2025 года. Также в нём предусмотрена возможность продлить сотрудничество с главным тренером ещё на сезон при согласии сторон.

По итогам сезона-2021/2022 «Манчестер Юнайтед» занял шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 58 баллов. «Ливерпуль» же с 92 очками закончил сезон на второй строчке, отстав от «Манчестер Сити» на один балл.