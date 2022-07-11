Депутат Терюшков сообщил, когда решится вопрос о получении Fan ID иностранными гражданами

Депутат Госдумы и член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о ситуации с получением карты болельщика для иностранных граждан.

«Надо смотреть регламент. Этот вопрос – один из тех, которые мы будем обсуждать с Минцифры. Мы понимаем, что у нас в ряде клубов играют спортсмены с иностранными паспортами, а также есть болельщики, которые будут иметь паспорта иностранных государств. В ближайшее время будем это рассматривать.



Безусловно, приоритет — допустить иностранных болельщиков на стадионы. Этот вопрос будем обсуждать с Минцифры, как регламент реализует возможность болельщиков с иностранными паспортами проходить на стадионы. До пятницы на этот вопрос мы дадим ответ», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.