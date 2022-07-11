Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Депутат Терюшков сообщил, когда решится вопрос о получении Fan ID иностранными гражданами

Депутат Терюшков сообщил, когда решится вопрос о получении Fan ID иностранными гражданами
Комментарии

Депутат Госдумы и член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о ситуации с получением карты болельщика для иностранных граждан.

«Надо смотреть регламент. Этот вопрос – один из тех, которые мы будем обсуждать с Минцифры. Мы понимаем, что у нас в ряде клубов играют спортсмены с иностранными паспортами, а также есть болельщики, которые будут иметь паспорта иностранных государств. В ближайшее время будем это рассматривать.

Безусловно, приоритет — допустить иностранных болельщиков на стадионы. Этот вопрос будем обсуждать с Минцифры, как регламент реализует возможность болельщиков с иностранными паспортами проходить на стадионы. До пятницы на этот вопрос мы дадим ответ», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Новость по теме
Дочерям Валерия Карпина отказали в оформлении Fan ID
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022