Тренеры «Крыльев Советов» уже оформили Fan ID. На днях карты получат и футболисты

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин заявил, что тренерский штаб самарской команды уже оформил себе Fan ID. По его словам, в ближайшие дни карточки получат и футболисты «Крыльев».

«Оформляют ли уже Fan ID «Крылья Советов»? Мы этим занимаемся. Все тренеры, в том числе и я, с некоторыми руководителями уже всё сделали. Во вторник-среду оформим для всех футболистов.

Проблемы с оформлением? Слышал, что у кого-то они есть. Но у нас не было проблем. Днём поехали в МФЦ, всё сделали, а уже к вечеру пришло уведомление с номером карты болельщика. Я в МФЦ провёл всего 5–10 минут.

Бойкот фанатов? Нам дорог и важен каждый болельщик «Крыльев». Они здорово поддерживали нас в ФНЛ и во время пандемии. После снятия ограничений на наш стадион в Самаре пришло более 30 тыс. человек. Мы благодарны всем и каждому, кто горячо поддерживает нас на трибуне и у мониторов. Мы играем для болельщиков. Конечно, всем приятно играть, когда трибуны заполнены.

Сложно отвечать на такие вопросы, когда существует категоричность и у неё есть основания. Но мне хотелось бы, чтобы на наших матчах были болельщики. У каждого – свой подход и выбор. Мы по регламенту обязаны оформить карту болельщика», — приводит слова Осинькина «РБ Спорт».