39-летний Алвес: все говорят, что я стар, но я с этим совершенно не согласен

Известный бразильский защитник Дани Алвес, находящийся без клуба после истечения контракта с «Барселоной», высказался о своём возрасте. В мае футболисту исполнилось 39 лет.

«Знаю, что все говорят о моём возрасте, говорят, что я стар и сейчас никому не нужен так, как 20 лет назад, когда меня хотели подписать все. Но я совершенно с этим не согласен. Сегодня у меня есть опыт, которого у меня не было 20 лет назад. Во время больших игр 20-летние переживают и нервничают, но у меня такого нет.

Возраст имеет свои плюсы и минусы. Есть много вещей, которые вы делаете в 20, но не делаете в более зрелом возрасте. Зрелость приходит только по мере жизни. У меня есть опыт, потому что я прожил практически всё в спорте», — приводит слова Алвеса The Guardian.