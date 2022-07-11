В «Пари НН» сообщили, что в команде не возникало проблем при получении Fan ID

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Равиль Измайлов сообщил, что в команде пока не возникало проблем при получении Fan ID. Функционер отметил, что вопрос получения карточек для иностранных футболистов на данный момент прорабатывается.
«Административный штаб, технический персонал, офис — все постепенно оформляют Fan ID. У всех на это уходит пять-семь минут. Пока проблем ни у кого не было.
Иностранные игроки? У нас пока идёт тренировочный процесс. По игрокам мы прорабатываем вопрос», — сказал Равиль Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Ранее фанатские объединения большинства российских клубов объявили о бойкоте матчей из-за введения Fan ID. Некоторые люди стали жаловаться на сложности при оформлении паспорта болельщика.
- 11 июля 2022
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