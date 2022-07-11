До матча за Суперкубок на поле вынесли самый большой флаг России в клубном футболе
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Перед началом матча за Суперкубок России, который прошёл 9 июля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, на поле был вынесен самый большой флаг России в клубном футболе. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) в телеграм-канале.
Площадь флага составила 2400 квадратных метров, а вынесли его на газон арены в Санкт-Петербурге 500 человек.
Напомним, в матче за Суперкубок России встречались «Зенит» и «Спартак». Действующий чемпион страны разгромил красно-белых со счётом 4:0 и стал обладателем турнира в седьмой раз. По этому показателю «Зенит» сравнялся с ЦСКА — лидером по числу завоёванных трофеев Суперкубка России.
Российская Премьер-Лига подписала контракт с МИРом. Видеоролик:
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