Гендиректор «Пари НН» Измайлов заявил, что потратил пять минут на оформление Fan ID

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Равиль Измайлов заявил, что оформление паспорта болельщика не занимает много времени. По его словам, на создание Fan ID необходимо потратить всего пять минут.

«Я оформил Fan ID достаточно быстро. Приехал с паспортом в МФЦ, меня там сфотографировали. Потратил пять минут и через сутки получил паспорт болельщика.



Я советую всем просто брать паспорт и приезжать в МФЦ. Это быстрее, народу пока там мало», — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Ранее фанатские объединения большинства российских клубов объявили о бойкоте матчей из-за введения Fan ID. Некоторые люди стали жаловаться на сложности при оформлении паспорта болельщика.