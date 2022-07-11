«Манчестер Сити» готов подписать Маттейса де Лигта

«Манчестер Сити» заинтересован в подписании защитника «Ювентуса» Маттейса де Лигта, входящего в сферу интересов мюнхенской «Баварии», «Челси» и «Ливерпуля». Об этом сообщает TuttoJuve.

22-летний де Лигт перешёл в туринскую команду в 2019 году из «Аякса» за € 85,5 млн. С тех пор нидерландский защитник в 117 матчах забил семь голов и отдал три результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает после сезона-2023/2024.

В 2017 году де Лигт дебютировал за сборную Нидерландов. С тех пор защитник в 38 встречах отличился дважды и три раза отдавал голевые передачи партнёрам.

Ранее стало известно, что нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг близок к переходу в «Челси» и уже прошёл медосмотр для новой команды.