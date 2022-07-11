«Манчестер Сити» готов подписать Маттейса де Лигта
Поделиться
«Манчестер Сити» заинтересован в подписании защитника «Ювентуса» Маттейса де Лигта, входящего в сферу интересов мюнхенской «Баварии», «Челси» и «Ливерпуля». Об этом сообщает TuttoJuve.
22-летний де Лигт перешёл в туринскую команду в 2019 году из «Аякса» за € 85,5 млн. С тех пор нидерландский защитник в 117 матчах забил семь голов и отдал три результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает после сезона-2023/2024.
В 2017 году де Лигт дебютировал за сборную Нидерландов. С тех пор защитник в 38 встречах отличился дважды и три раза отдавал голевые передачи партнёрам.
Ранее стало известно, что нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг близок к переходу в «Челси» и уже прошёл медосмотр для новой команды.
Новость по теме«Ювентус» объявил о подписании Поля Погба
Комментарии
- 11 июля 2022
-
16:16
-
16:13
-
16:10
-
16:09
-
16:00
-
15:52
-
15:35
-
15:27
-
15:24
-
15:15
-
15:14
-
15:10
-
15:10
-
14:58
-
14:51
-
14:32
-
14:29
-
14:29
-
14:25
-
14:23
-
14:10
-
14:09
-
14:00
-
13:57
-
13:54
-
13:50
-
13:45
-
13:37
-
13:33
-
13:31
-
13:06
-
12:48
-
12:42
-
12:31
-
12:29
Партнерский контент