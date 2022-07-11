«Это битва тяжеловесов». Экс-вратарь сборной Англии — о матче Евро-2022 Англия — Норвегия

Экс-вратарь женской сборной Англии по футболу Рэйчел Браун-Финнис поделилась ожиданиями от матча второго тура группового этапа женского чемпионата Европы — 2022 Англия — Норвегия.

«Это битва тяжеловесов. Встречаются две команды с высшими номерами посева не только в группе, но и на турнире. И всё сводится к тому, кто сможет лучше справиться с ситуацией и давлением. Англия, в отличие от Норвегии, не выглядела убедительно в своём первом матче. Фанаты хотят увидеть от англичанок не только результат, как это было в матче с Австрией, но и яркую игру. Это будет непросто, но это возможно», — заявила Браун-Финнис в интервью Sky Sports.



Браун-Финнис провела за сборную Англии 82 матча. Дебют вратаря в национальной команде состоялся в 1997 году в матче с Германией, когда Рэйчел было всего 16 лет. Свою профессиональную карьеру она завершила в 2015 году.

Матч состоится сегодня, 11 июля. Встреча пройдёт на стадионе «Фалмер – Зе Амекс» в Брайтон энд Хоув (Англия). Начало матча — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу Англия — Норвегия покажет телеканал «Матч».