Левандовски возобновит тренировки с «Баварией» 12 июля

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски завтра, 12 июля, вернётся в расположение команды после отпуска и возобновит тренировки. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, польский форвард хотел решить вопрос со своей новой командой до этой даты, однако теперь будет вынужден начать предсезонную подготовку в «Баварии», о желании ухода из которой сообщал публично. «Бавария» не намерена снижать требования по выкупу 33-летнего Левандовского. Мюнхенский клуб запрашивает за игрока € 50-55 млн одним траншем, когда как «Барселона» готова заплатить не более € 40 млн.

В минувшем сезоне Левандовски в 46 матчах во всех турнирах забил 50 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт истекает через год.