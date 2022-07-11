Левандовски возобновит тренировки с «Баварией» 12 июля
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Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски завтра, 12 июля, вернётся в расположение команды после отпуска и возобновит тренировки. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям источника, польский форвард хотел решить вопрос со своей новой командой до этой даты, однако теперь будет вынужден начать предсезонную подготовку в «Баварии», о желании ухода из которой сообщал публично. «Бавария» не намерена снижать требования по выкупу 33-летнего Левандовского. Мюнхенский клуб запрашивает за игрока € 50-55 млн одним траншем, когда как «Барселона» готова заплатить не более € 40 млн.
В минувшем сезоне Левандовски в 46 матчах во всех турнирах забил 50 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт истекает через год.
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