Фанат преследовал Гвардиолу на велосипеде, чтобы сделать с ним фотографию

Фанат встретил на улице главного тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолу, который в это время ехал на велосипеде. Мужчина решил догнать испанского специалиста, по ходу дороги накрикивая тренеру, что хочет сделать фотографию. Гвардиола остановился, но отказался фотографироваться и продолжил движение в обратном направлении.

51-летний Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» в 2016 году. Вместе с Пепом английская команда завоевала 11 трофеев, включая трофей чемпионов Англии по итогам сезона-2021/2022. Соглашение между сторонами истекает через год. Ранее Гвардиола тренировал «Баварию» и «Барселону».

Самые результативные клубы в истории английской Премьер-лиги. В списке не оказалось «Манчестер Сити». Видео: