Фанат преследовал Гвардиолу на велосипеде, чтобы сделать с ним фотографию
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Фанат встретил на улице главного тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолу, который в это время ехал на велосипеде. Мужчина решил догнать испанского специалиста, по ходу дороги накрикивая тренеру, что хочет сделать фотографию. Гвардиола остановился, но отказался фотографироваться и продолжил движение в обратном направлении.
51-летний Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» в 2016 году. Вместе с Пепом английская команда завоевала 11 трофеев, включая трофей чемпионов Англии по итогам сезона-2021/2022. Соглашение между сторонами истекает через год. Ранее Гвардиола тренировал «Баварию» и «Барселону».
Самые результативные клубы в истории английской Премьер-лиги. В списке не оказалось «Манчестер Сити». Видео:
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