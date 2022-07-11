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Фанат преследовал Гвардиолу на велосипеде, чтобы сделать с ним фотографию

Фанат преследовал Гвардиолу на велосипеде, чтобы сделать с ним фотографию
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Фанат встретил на улице главного тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолу, который в это время ехал на велосипеде. Мужчина решил догнать испанского специалиста, по ходу дороги накрикивая тренеру, что хочет сделать фотографию. Гвардиола остановился, но отказался фотографироваться и продолжил движение в обратном направлении.

51-летний Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» в 2016 году. Вместе с Пепом английская команда завоевала 11 трофеев, включая трофей чемпионов Англии по итогам сезона-2021/2022. Соглашение между сторонами истекает через год. Ранее Гвардиола тренировал «Баварию» и «Барселону».

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