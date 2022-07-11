Представитель Игнатьева опроверг информацию, что футболист находится на просмотре в «Локо»
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Футбольный агент Алан Агузаров, представляющий интересы нападающего Ивана Игнатьева, отреагировал на информацию о нахождении своего клиента на просмотре в «Локомотиве».
«Нет, Игнатьев не находится на просмотре в «Локомотиве». Ясность с клубом наступит в течение трёх-четырёх дней», — сказал Агузаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Напомним, ранее издание Metaratings сообщало, что бывший нападающий «Крыльев Советов» и «Краснодара» Иван Игнатьев находится на просмотре в «Локомотиве».
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