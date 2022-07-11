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Женская сборная Швейцарии отменила тренировку из-за массового отравления

Женская сборная Швейцарии отменила тренировку из-за массового отравления
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Тренировка женской сборной Швейцарии в понедельник, 11 июля, была отменена из-за того, что у восьми игроков и 11 сотрудников возникли проблемы с желудком.

Сборная Швейцарии подтвердила эту новость, сделав на официальном сайте Швейцарского футбольного союза заявление, в котором говорится следующее: «Тренировка в понедельник утром была отменена в срочном порядке из-за желудочно-кишечных расстройств у восьми игроков и 11 сотрудников. Более подробная информация появится в течение дня».

Швейцарки сыграют со сборной Швеции во втором туре группового этапа женского чемпионата Европы — 2022 в среду, 13 июля, в 19:00 мск.

В своём стартовом матче Швейцария сыграла вничью 2:2 с Португалией, пропустив два гола во втором тайме после того, как в первые пять минут матча повела в счёте 2:0.

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