Виталий Жиронкин покинул ЦСКА
Поделиться
22-летний нападающий Виталий Жиронкин покинул московский ПФК ЦСКА и присоединился к ивановскому «Текстильщику», сообщает пресс-служба армейского клуба.
С новой командой форвард подписал полноценный контракт. «Текстильщик» выступает в ФНЛ-2.
Жиронкин — воспитанник академии ПФК ЦСКА, на его счету 25 голов в 49 матчах за молодёжную команду.
В чемпионском для молодёжной команды сезоне-2018/2019 он был признан лучшим игроком ЦСКА. Затем нападающий выступал на правах аренды за калининградскую «Балтику», «КАМАЗ» из Набережных Челнов, астраханский «Волгарь» и московский «Кайрат», в котором провёл вторую половину прошлого сезона.
Жиронкин выступал за сборную России до 20 лет, провёл за неё четыре матча, голами не отметился.
Комментарии
- 11 июля 2022
-
17:45
-
17:38
-
17:33
-
17:25
-
17:20
-
17:17
-
17:11
-
17:05
-
16:43
-
16:36
-
16:20
-
16:18
-
16:16
-
16:13
-
16:10
-
16:09
-
16:00
-
15:52
-
15:35
-
15:27
-
15:24
-
15:15
-
15:14
-
15:10
-
15:10
-
14:58
-
14:51
-
14:32
-
14:29
-
14:29
-
14:25
-
14:23
-
14:10
-
14:09
-
14:00
Партнерский контент