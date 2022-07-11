Виталий Жиронкин покинул ЦСКА

22-летний нападающий Виталий Жиронкин покинул московский ПФК ЦСКА и присоединился к ивановскому «Текстильщику», сообщает пресс-служба армейского клуба.

С новой командой форвард подписал полноценный контракт. «Текстильщик» выступает в ФНЛ-2.

Жиронкин — воспитанник академии ПФК ЦСКА, на его счету 25 голов в 49 матчах за молодёжную команду.

В чемпионском для молодёжной команды сезоне-2018/2019 он был признан лучшим игроком ЦСКА. Затем нападающий выступал на правах аренды за калининградскую «Балтику», «КАМАЗ» из Набережных Челнов, астраханский «Волгарь» и московский «Кайрат», в котором провёл вторую половину прошлого сезона.

Жиронкин выступал за сборную России до 20 лет, провёл за неё четыре матча, голами не отметился.